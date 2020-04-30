У чиновника Минэкологии требовали 100 тысяч долларов за прекращение митингов за его увольнение

Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении группы лиц, которые прикрываясь антикоррупционной общественной деятельностью требовали и получили у чиновника Министерства экологии и природных ресурсов 100 тысяч долларов за прекращение организованных митингов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Досудебным расследованием установлено, что группа лиц, прикрываясь деятельностью одной из общественных организаций, которая направлена на разоблачение фактов коррупции в органах власти, требовали и получили от должностного лица Министерства экологии и природных ресурсов Украины 100 тыс долларов.

За эти средства они должны были прекратить намеренно организованные ими акции протеста с требованием уволить этого чиновника, а также многочисленные обращения в правоохранительные органы по расследованию якобы совершенных им служебных преступлений", - говорится в сообщении.

За совершенное преступление лицам грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Министерство экологии и природных ресурсов существовало с 2010 по 2019-й год, и позже было переименовано в Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

Экономическая правда