У чиновника Мінекології вимагали 100 тисяч доларів за припинення мітингів за його звільнення

Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно групи осіб, які прикриваючись антикорупційною громадською діяльністю вимагали і отримали у чиновника Міністерства екології та природних ресурсів 100 тисяч доларів за припинення організованих мітингів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, прикриваючись діяльністю однієї із громадських організацій, діяльність якої спрямована на викриття фактів корупції в органах влади, вимагали та одержали від посадової особи Міністерства екології та природних ресурсів України 100 тис доларів

За ці кошти вони мали припинити навмисно організовані ними акції протесту з вимогою звільнити цього посадовця, а також численні звернення до правоохоронних органів щодо розслідування нібито вчинених ним службових злочинів", - йдеться у повідомленні.

За скоєний злочин особам загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Міністерство екології та природних ресурсів існувало з 2010 по 2019-й рік, і пізніше було перейменовано у Міністерство енергетики та захисту довкілля.

Економічна правда