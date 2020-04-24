NOVUS и STOLITSA GROUP продолжают проект по предоставлению благотворительной помощи малозащищенным киевлян

В период действующего в стране карантина все больше людей нуждаются в помощи, ведь в нынешних условиях обеспечивать себе необходимыми продуктами пожилым людям, людям с ограниченными возможностями передвижения и другим социально незащищенным группам людей чрезвычайно сложно.

Компании НОВУС Украина и Столица Групп, как социально ответственные представители корпоративного бизнеса, с введения в Украине карантинных мероприятий начали сотрудничество с Единым координационным центром по противодействию последствиям пандемии при Киевской городской государственной администрации.

В рамках взаимодействия с Единым координационным центром, компаниями уже предоставлено 10 000 благотворительных продуктовых наборов для оказания помощи малозащищенным киевлянам.

Продуктовые наборы включают в себя перечень наиболее необходимых продуктов питания и средств гигиены: хлеб, борщевые овощи, крупы, макароны, масло, консервацию.

На сегодняшний день компаниями оказана помощь почти на 3 млн. гривен и, не останавливаясь на достигнутом, компании продолжают участие в благотворительном проекте.

Сеть супермаркетов NOVUS при участии компании Столица Груп и в дальнейшем ежедневно будет отгружать продуктовые наборы для помощи тем, кто в этом нуждается в условиях продленного в стране карантина.

Стоит отметить, что в рамках благотворительного сотрудничества с администрациями не только Киева, но и других городов Киевской области, помощь также получили семьи в городах Вишневое, Ирпень, Буча и поселке Новые Петровцы.

Главный приоритет работы компании NOVUS сегодня как оператора продуктового ритейла - гарантировать бесперебойность поставок товаров в магазины и безопасность процесса покупки, чтобы в нынешних сложных условиях обеспечивать доступность продуктов питания, сопутствующих товаров для каждого.

Репутация компании "Столица Групп", основанная на многолетней успешной деятельности на рынке недвижимости, обеспечивает ей и ее клиентам высокую устойчивость к любым возможным рискам.

Компания обладает достаточными финансовыми ресурсами для продолжения строительства и своевременной сдачи объектов и делает все возможное для того, чтобы введены карантинные мероприятия никак не повлияли на темпы строительства объектов, а все строительные работы ведутся по графику проекта производства работ.

НОВУС Украина и Столица Групп призывают и другие компании приобщаться к участию в благотворительных проектах, ведь сегодня помощь нужна как в медицинской сфере, так и в жизни обычных людей, оказавшихся в чрезвычайно сложных условиях.

Помогая тем, кто нуждается, мы совместными усилиями помогаем им сохранить свое здоровье и жизнь.