NOVUS та STOLITSA GROUP продовжують проект з надання благодійної допомоги малозахищеним киянам

В період діючого в країні карантину все більше людей потребують допомоги, адже в нинішніх умовах забезпечувати себе необхідними продуктами літнім людям, людям з обмеженими можливостями пересування та іншим соціально незахищеним групам людей надзвичайно важко.

Компанії НОВУС Україна та Столиця Груп, як соціально відповідальні представники корпоративного бізнесу, від початку введених карантинних заходів в Україні розпочали співпрацю з Єдиним координаційним центром з протидії наслідкам пандемії при Київській міській державній адміністрації.

В рамках взаємодії з Єдиним координаційним центром, компаніями вже надано 10 000 благодійних продуктових наборів для надання допомоги малозахищеним киянам.

Продуктові набори включають в себе перелік необхідних продуктів харчування та засобів гігієни: хліб, борщові овочі, крупи, макарони, олію, консервацію.

Загалом на сьогодні компаніями надано допомогу майже на 3 млн. гривень і, не зупиняючись на досягнутому, компанії продовжують участь у благодійному проекті. Мережа супермаркетів NOVUS за участю компанії Столиця Груп і надалі щодня відвантажуватиме продуктові набори для допомоги тим, хто цього потребує в умовах карантину.

Варто зазначити, що в рамках благодійної співпраці з адміністраціями не тільки Києва, але й інших міст Київської області, допомогу також отримали сім’ї у містах Вишневе, Ірпінь, Буча та селищі Нові Петрівці.

Головний пріоритет роботи компанії НОВУС Україна сьогодні як оператора продуктового рітейлу - гарантувати безперебійність поставок товарів в магазини та безпечність здійснення покупки, щоб в нинішніх складних умовах забезпечувати доступність продуктів харчування та супутніх товарів для кожного.

Репутація компанії Столиця Груп, заснована на багаторічній успішній діяльності на ринку нерухомості, забезпечує їй і її клієнтам високу стійкість до будь-яких можливих ризиків.

Компанія володіє достатніми фінансовими ресурсами для продовження будівництва і своєчасної здачі об'єктів та робить все можливе для того, щоб введені карантинні заходи жодним чином не вплинули на темпи будівництва об'єктів, а всі будівельні роботи ведуться за графіком проекту виконання робіт.

НОВУС УКРАЇНА та Столиця Груп закликають й інші компанії долучатись до участі в благодійних проектах, адже сьогодні допомога потрібна як в медичній сфері, так і в житті звичайних людей, які опинилися в надзвичайно складних умовах. Допомагаючи тим, хто цього потребує, ми спільними зусиллями допомагаємо їм зберегти своє здоров’я та життя.