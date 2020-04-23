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Суд ЕС обязал Ryanair четче указывать полную стоимость авиабилетов

Четверг, 23 апреля 2020, 18:20
 

Суд ЕС решил, что авиакомпания Ryanair должна указывать полную стоимость билета, когда отображает предложения на своем вебсайте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Авиаперевозчики, начиная с первого момента публикации своих ценовых предложений в интернете, должны указывать НДС на внутренние рейсы и сборы, взимаемые за оплату кредитной картой, а также сборы за регистрацию, подлежащие уплате, если в качестве альтернативы не предлагается ни один способ бесплатной регистрации", - говорится в решении суда.

Суд ЕС вынес свое решение после того, как итальянский антимонопольный орган (AGCM) раскритиковал Ryanair в 2011 году из-за цен, которые не включали налог на добавленную стоимость на внутренних рейсах и сборы за регистрацию и оплату кредитной картой.

AGCM утверждал, что дополнительные сборы были неизбежны и должны быть указаны до того, как клиент начал процесс бронирования.

В результате за дело взялся Суд ЕС. После его решения дело будет возвращено в итальянские суды, которые должны вынести окончательное решение на основе толкования законодательства ЕС.

Европейская правда

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