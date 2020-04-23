Суд ЄС зобов'язав Ryanair чіткіше вказувати повну вартість авіаквитків
Суд ЄС вирішив, що авіакомпанія Ryanair повинна вказувати повну вартість квитка, коли відображає пропозиції на своєму вебсайті.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу суду.
"Авіаперевізники, починаючи з першого моменту публікації своїх цінових пропозицій в Інтернеті, повинні вказувати ПДВ на внутрішні рейси і збори, що стягуються за оплату кредитною карткою, а також збори за реєстрацію, що підлягають сплаті, якщо в якості альтернативи не пропонується жоден спосіб безкоштовної реєстрації", - йдеться у рішенні суду.
Суд ЄС виніс своє рішення після того, як італійський антимонопольний орган (AGCM) розкритикував Ryanair в 2011 році за ціни, які не включали податок на додану вартість на внутрішніх рейсах і збори за реєстрацію та оплату кредитною карткою.
AGCM стверджував, що додаткові збори були неминучі і повинні бути вказані до того, як клієнт почав процес бронювання.
В результаті за справу взявся Суд ЄС. Після його рішення її повернуть в італійські суди, які мають винести остаточне рішення на основі розтлумаченого законодавства ЄС.
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