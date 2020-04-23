Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывел на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink.

Источник: сайт SpaceX

Детали: Старт двухступенчатой ​​ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида в 22:30 по киевскому времени.

Это уже седьмой вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года, в рамках проекту Starlink.

С учетом нынешних спутников орбитальную группировку SpaceX составляет уже 420 космических аппаратов системы Starlink.

Первая многократная ступень ракеты-носителя SpaceX, которая успешно вывела в космос данную партию спутников ранее использовалась в первом полете корабля Crew Dragon к МКС, запуске миссии RADARSAT Constellation и четвертом запуске Starlink, осуществила управляемую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находиться Атлантическом океане на расстоянии в 630 км от места старта ракеты.

Обтекатель ракеты, который тоже вернулся на землю, также ранее использовался при запуске миссии AMOS-17 в августе 2019 года.

Момент отделения комплекса из 60-ти спутников от ракеты

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/h3e6QmKRue — SpaceX (@SpaceX) April 22, 2020

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Напомним:

Компания SpaceX запустит 12 тысяч космических аппаратов Starlink для создания полномасштабной сети, которая должна обеспечить глобальное интернет-покрытие на всей планете.

Первые разработки начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 года компания запустила в космос тестовые прототипы.

По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем сегодня в среднем предлагают провайдеры.

Недавно Маск обратился к Международному союзу видеосвязи с запросом предоставить отдельный спектр для 30 тысяч новых спутников интернет-покрытия. Первые 60 интернет-спутников успешно были запущены в мае 2019 года

Украинская правда