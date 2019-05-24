SpaceX запустила ракету со спутниками для глобального интернета

Американская компания по производству космической техники SpaceX ночью в четверг, 23 мая, успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink.

Об этом "Укринформ".

"Успешное развертывание 60 спутников Starlink подтверждено!" - говорится в твите компании.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал, расположенном в штате Флорида, в 22:30 по местному времени (5:30 24 мая по Киеву).

В SpaceX сообщили, что спутники будут выведены на орбиту на высоте 440 км примерно через час и две минуты после запуска, после чего достигнут заданной высоты 550 км, используя двигатели малой тяги.

Это была уже третья попытка запуска, который уже несколько раз переносился.

Спутники Starlink являются первыми из планируемых 12 тысяч космических аппаратов этого типа для создания полномасштабной сети, которая должна обеспечить глобальное интернет-покрытие.

Первые разработки начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 года компания запустила в космос тестовые прототипы.

По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем сегодня в среднем предлагают провайдеры.

План дальнейших запусков будет обсуждаться. Покрыть весь земной шар спутниковым интернетом глава SpaceX Илон Маск планирует до конца 2020 года.