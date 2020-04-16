На карантине объемы безналичных оплат товаров выросли на 10% – Приватбанк

За первый месяц карантина объемы безналичных оплат всех видов товаров и услуг в сети POS-терминалов Приватбанка выросли на 10%.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

По словам руководителя направления обслуживания торговых предприятий Приватбанка Евгения Васильцова, если за первую декаду марта ежедневно картами оплачивалось покупок на 642 млн грн, то за первую декаду апреля украинцы оплачивали по безналу 710 млн грн в день.

"За последний месяц объем безналичных оплат картами продуктов питания вырос в 1,8 раза. Если в начале марта на еду украинцы тратили через POS-терминалы Приватбанка 285 млн грн в день, то сейчас безналично оплачивается продуктов питания на более чем 504 млн грн в сутки", - говорится в сообщении.

Кроме еды, в апреле наиболее оплачиваемыми с помощью cahlless остаются лекарства и товары для здоровья - на них украинцы сейчас тратят ежедневно 57 млн ​​грн, в то время как перед началом карантина эта сумма составляла 75 млн грн в сутки.

На третьей позиции покупательского спроса - хозяйственные товары и товары для дома (43,2 млн грн в день).

Напомним:

В период карантина украинцы вдвое реже стали снимать наличные в банкоматах ПриватБанка - количество операций снизилось по сравнению с началом марта с 2,7 млн до 1,3 млн операций в сутки.

Экономическая правда