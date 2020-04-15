Украинцы на карантине стали вдвое реже снимать наличные в банкоматах – Приватбанк

В период карантина украинцы вдвое реже стали снимать наличные в банкоматах ПриватБанка - количество операций снизилось по сравнению с началом марта с 2,7 млн до 1,3 млн операций в сутки.

Об этом сообщает прес-служба Приватбанка.

Также количество ежедневных операций по снятию наличных с карт в кассах банка снизилось в 4,5 раза - со 137 до 31 тыс операций в день.

Количество операций клиентов с наличными в кассах отделений ПриватБанка снизилось в 2,5 раза (за останні 4 тижні).

Если в начале марта ежедневно в кассах отделений клиенты проводили более 480 тысяч операций, то с начала текущей недели в кассах банка ежедневно проводится не более 190 тысяч кассовых операций.

В то же время, количество транзакций клиентов ПриватБанка при оплате картами покупок в торговой сети и интернет магазинах в период карантина остается на уровне начала марта, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 34%.

Напомним:

Гривневые средства на счетах населения в банках увеличились на 11,6 млрд до 341,4 млрд грн (+ 4%), в иностранной валюте средства населения сократились на 182 млн долл. к 9,8 млрд долл. (-2%).



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Экономическая правда