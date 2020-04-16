На карантині обсяги безготівкових оплат товарів зросли на 10% – Приватбанк

За перший місяць карантину обсяги безготівкових оплат усіх видів товарів і послуг у мережі POS-терміналів Приватбанку зросли на 10%.

Про це повідомляє прес-служба банку.

За словами керівника напрямку обслуговування торгових підприємств Приватбанку Євгена Васильцова, якщо за першу декаду березня щоденно картами оплачувалося покупок на 642 млн грн, то за першу декаду квітня українці оплачували безготівково 710 млн грн на день.

"За останній місяць обсяг безготівкових оплат картами продуктів харчування зріс в 1,8 рази. Якщо на початку березня на їжу українці витрачали через POS-термінали Приватбанку 285 млн грн в день, то зараз безготівково оплачується продуктів харчування понад 504 млн грн на добу", - йдеться у повідомленні.

Окрім їжі, у квітні найбільш оплачуваними за допомогою cahlless залишаються ліки і товари для здоров'я - на них українці зараз витрачають щодня 57 млн грн, в той час як перед початком карантину ця сума становила 75 млн грн на добу.

На третій позиції купівельного попиту - господарські товари та товари для дому (43,2 млн грн на день)/

Нагадаємо:

За місяць карантину українці вдвічі рідше стали знімати готівку в банкоматах ПриватБанку - кількість операцій знизилася в порівнянні з початком березня з 2,7 млн ​​до 1,3 млн операцій на добу.

Економічна правда