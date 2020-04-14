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Франция осудила указ Путина о земле в Крыму

Вторник, 14 апреля 2020, 10:52
 

Франция осудила указ президента РФ, которым большая часть оккупированного Крыма и город Севастополь были добавлены в перечень приграничных территорий Российской Федерации, где лица без российского гражданства не могут владеть землей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства Франции в Украине.

"Франция безоговорочно осуждает указ президента РФ №201 от 20 марта 2020 года, запрещающий лицам без российского гражданства владеть землей на значительной части территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении.

"Эти две меры (принудительный призыв и запрет иностранцам владеть землей в Крыму), принятые российскими властями с разницей в несколько дней, прекрасно иллюстрируют стратегию принудительной интеграции, которую Россия реализует в Крыму и которая полностью противоречит нормам международного права", - отметили в дипведомстве.

В Евросоюзе указ Путина относительно земли в Крыму назвали нарушением международного права.

Ранее постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что указ Путина является нарушением норм международного гуманитарного права.

Европейская правда

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Россия Крым земля Франция Путин

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