Банки РФ потеряли почти 200 миллиардов рублей на фоне угрозы вторжения России в Украину

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Январский обвал на российских финансовых рынках на фоне геополитической напряженности и вероятного вторжения РФ в Украину стоил работающим в России банкам примерно 200 млрд руб (примерно 2,58 млрд долл.).

Об этом говорится в обзоре банковского сектора, подготовленном российским Центробанком, пишет РБК.

"Так Центробанк РФ оценил убытки кредитных организаций от переоценки облигаций в их портфелях – долговые бумаги дешевели, а их доходность подскочила из-за увеличенной волатильности", – говорится в сообщении.

По данным Мосбиржи, в январе доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) увеличились на 1,3 п.п.

Так, 24 января ставки по некоторым коротким выпускам российских суверенных бумаг достигали 10%, а к 26 января индекс гособлигаций RGBI упал до нового локального минимума – 127,31 п.п. В целом, с начала года индикатор потерял 6%.

На этом фоне Минфин РФ дважды отменял аукционы по размещению ОФЗ, основными покупателями которых выступают банки.

При этом, в ЦБ считают, что на самом деле банки могут и не понести потери в 200 млрд руб, если рынки восстановятся, а стоимость облигаций в портфелях вырастет.

Но отрицательная переоценка за несколько дней января уже втрое превысила результаты за весь 2021 год – тогда она составила минус 65 млрд руб.

Напомним:

На фоне обвала рубля до минимума более чем за год Центробанк РФ объявил об остановке покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Аналитики американского банка JPMorgan Chase&Co. больше не рекомендуют клиентам длинные вложения в российский рубль на фоне нарастающей напряженности вокруг Украины.