Аджарское застолье на карантине

Проходит очередной день карантина и, если посиделки перед ТВ, блюда из гречки, шутки о масках и туалетной бумаге уже надоели - тогда у нас есть для тебя предложение для разнообразия досуга, а именно, предлагаем устроить себе настоящее грузинское застолье, НЕ выходя из дома.

А как создать ту самую знаменитую атмосферу грузинского гостеприимства, сейчас расскажем.

Первое и самое важное – это, конечно же, настоящий грузинский коньяк. Такой, чтобы грел душу, сердце, чужих делал своими, а своих - ближе, такой, как Adjari!

Предлагаем бутылочку всегда хранить про запас. И не забудь, коньяк лучше не держать в холодильнике, при комнатной температуре Adjari гораздо вкуснее. А поэтому ставь бутылку на стол и двигаемся дальше!

Вторая, не менее важная составляющая - пышный, щедрый стол! Обязательные блюда – это, конечно же, хинкали, хачапури по-аджарски и баклажановые рулетики с ореховой пастой!

Здесь уже выбирайте: сбегать ли в магазин и воспользоваться интернет-рецептами или заказать доставку из грузинского кафе, однако в любом случае удовольствие оправдает хлопоты.

В Грузии для таких угощений есть одно слово "шемомечама" - "не хотел, но случайно съел". Третий шаг – это, конечно же, песня, ведь что же это за грузинское застолье без душевного пения? Добавляй в плейлист наши рекомендации и готовься подпевать:

1. Stephane - Tango Powered

2. Георгий Гилигашвили - Я Любил

3. Danial and Зарина Тилидзе — Chemo Sikvarulo

4. MGZAVREBI — Vazi

5. Зарина Тилидзе - Momenatre

6. BANI - Imedis Dilashi

7. Nino Katamadze - Once In The Street

8. Kahaberi & Khanums - ROMALE

9. Iriao - For You

10. Mgzavrebi – Gala

Ну, почти все готово, дело сталось за малым - собрать близких! Спросишь: "Как, когда карантин?" А интернет зачем? Устраивай видео конференцию и готово!

Для лучшего эффекта предлагаю проявить настоящую грузинскую щедрость и, воспользовавшись службой курьерской доставки, послать по бутылочке Adjari всем, кого мечтаешь собрать за своим столом. Если Adjari на столе, стол накрыт, гости онлайн - самое время поднять первый бокал.

Можно, конечно, толкнуть речь от себя, а можно удивить гостей и начать застолье грузинским тостом. Вот подборка самых распространенных (вообще, их более 200), но держи 5 важнейших:

1. За Мир – мшвидобас!

2. За женщин – мандилоснэбс!

3. За наши семьи – чвен оджахэбс!

4. За родителей – мшоблэбм!

5. За любовь – сикварулс!

Завершается каждый тост словом "гаумарджос", что примерно переводится как "Ура"!

Вот кратко и все о главных атрибутах грузинского застолья. Надеюсь, смог быть полезным! Будь здоров, джигит! Гаумарджос, генецвале!

Твой Adjari.