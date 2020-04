Аджарське застілля на карантині

Минає черговий день карантину і, якщо посиденьки перед ТВ, страви з гречки, жарти про маски і туалетний папір вже набридли – тоді у нас є для тебе пропозиція щодо урізноманітнення дозвілля, а саме, пропонуємо влаштувати собі справжнє грузинське застілля, не виходячи з дому.

А як створити ту саму славнозвісну атмосферу грузинської гостинності зараз розповімо.

Перше і найголовніше - це, звісно ж, справжній грузинський коньяк. Такий, щоб грів душу, серце, чужих робив своїми, а своїх - ближчими, такий, як Adjari!

Пропонуємо пляшечку завжди тримати при собі. І не забудь, що коньяк краще не тримати в холодильнику, при кімнатній температурі Adjari набагато смачніший. А то ж, став пляшку на стіл і рухаємось далі!

Друга, не менш важлива складова – пишний, щедрий стіл! Обов’язкові страви - це звісно ж хінкалі, хачапурі по-аджарськи та баклажанові рулетики з горіховою пастою!

Тут вже обирай: чи збігати в магазин і скористатися інтернет-рецептами, чи замовити доставку з грузинського кафе, але у будь-якому разі задоволення виправдає клопоти. У грузин для таких частувань є одне слово "шемомечама" — "не хотів, але випадково з'їв".

Третій крок – це звісно ж пісня, бо що ж то за грузинське застілля без душевного співу? Додавай у плейлист наші рекомендації та готуйся підспівувати:

1. Stephane - Tango Powered

2. Георгій Гілігашвілі - Я кохав

3. Danial and Зарина Тилідзе — Chemo Sikvarulo

4. MGZAVREBI — Vazi

5. Зарина Тилідзе - Momenatre

6. BANI - Imedis Dilashi

7. Nino Katamadze - Once In The Street

8. Kahaberi & Khanums - ROMALE

9. Iriao - For You

10. Mgzavrebi – Gala

Ну що, майже все готово, залишилась справа за малим – зібрати близьких! Спитаєш : "Як, коли карантин?" А інтернет нащо? Влаштовуй відео конференцію і готово!

Для ліпшого ефекту пропонуємо проявити справжню грузинську щедрість і надіслати зі службою кур’єрської доставки по пляшечці Adjari всім, кого мрієш зібрати за своїм столом.

Якщо Adjari на столі, стіл накритий, гості он-лайн - саме час підняти перший келих. Можна, звичайно, штовхнути промову від себе, а можна здивувати гостей і розпочати застілля грузинським тостом.

Ми маємо добірку найрозповсюдженіших (взагалі, їх понад 200), але тримай 5 найважливіших:



1. За Мир – мшвідобас!

2. За жінок – манділоснебс!

3. За наші родини – чвен оджахебс!

4. За батьків – мшоблебм!

5. За любов – сікварулс!

Завершується кожен тост словом "гаумарджос", що приблизно перекладається як "Ура"!

Ось стисло і все про головні атрибути грузинського застілля. Сподіваюся, зміг бути корисним! Бувай здоровий, джигіте! Гаумарджос, генецвале!

Твій Adjari.