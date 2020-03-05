Новый состав Кабинета министров провел первое заседание
Утром 5 марта новоизбранный Кабинет министров Дениса Шмыгаля провел первое заседание.
Источник: собеседники "Украинской правды" среди членов нового правительства
Детали: По словам источника УП, на заседании рассматривали организационные вопросы работы нового Кабмина. Кроме того, обсудили вопрос коронавируса.
Знать больше: "Гончарук все? Что происходит между Зеленским и Кабмином"
Кто такой Денис Шмыгаль, которого прочат на место Гончарука
Кто есть кто в правительстве Шмыгаля. Рассказываем интересные факты о новых министрах
Предыстория:
4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.
В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля.
Позже народным депутатам в Раде раздали представление на назначение министрами в кабинете новоизбранного премьера Дениса Шмыгаля. В списке было 15 фамилий.
Фракции "Голос" и "Европейская солидарность" настаивали на необходимости назначать министров отдельно, а не в комплексе, "пакетом". В частности, председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил, что не понимает, как Кабмин будут справляться с проблемами без экономического блока.
Но, несмотря на это, вечером 4 марта Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua