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BlaBlaCar приостанавливает все автобусные маршруты в Украине

Среда, 18 марта 2020, 13:59
 

Начиная с 18 марта, украинская платформа карпулингового сервиса BlaBlaCar временно приостановит все внутренние и международные автобусные маршруты, в том числе - на платформе Busfor.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что бронирование автобусных поездок будет временно недоступно для пользователей до следующего сообщения.

При этом, частные поездки на личных автомобилях, как и раньше, будут доступны для всех.

"Мы видим, что на фоне сильного падения активности автобусных перевозок в первые недели марта автоперевозки выделяются и демонстрируют некоторую устойчивость.

Такая разница может быть объяснена преимуществом путешествовать на машине, взаимодействуя при этом с минимальным количеством людей, не посещая вокзалы и при этом имея возможность позвонить и поговорить с попутчиками перед поездкой, убедившись, что все участники поездки чувствуют себя хорошо", - заявили в компании.

Экономическая правда

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BlaBlaCar

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