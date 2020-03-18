BlaBlaCar приостанавливает все автобусные маршруты в Украине
Начиная с 18 марта, украинская платформа карпулингового сервиса BlaBlaCar временно приостановит все внутренние и международные автобусные маршруты, в том числе - на платформе Busfor.
Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечается, что бронирование автобусных поездок будет временно недоступно для пользователей до следующего сообщения.
При этом, частные поездки на личных автомобилях, как и раньше, будут доступны для всех.
"Мы видим, что на фоне сильного падения активности автобусных перевозок в первые недели марта автоперевозки выделяются и демонстрируют некоторую устойчивость.
Такая разница может быть объяснена преимуществом путешествовать на машине, взаимодействуя при этом с минимальным количеством людей, не посещая вокзалы и при этом имея возможность позвонить и поговорить с попутчиками перед поездкой, убедившись, что все участники поездки чувствуют себя хорошо", - заявили в компании.
Экономическая правда
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