BlaBlaCar покупает украинскую автобусную компанию

Крупнейшая в мире платформа для поездок BlaBlaCar покупает украинскую компанию по автоматизации автобусных пассажирских перевозок Octobus.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе BlaBlaCar.

Octobus – это облачная платформа, с помощью которой автобусные перевозчики получают возможность автоматизировать свои бизнес-процессы, от продаж и маркетинга до аналитики, бухгалтерии и управления автопарком.

Ожидается, что благодаря совместным усилиям Octobus и BlaBlaCar автобусные перевозчики получат возможность сформировать собственный сайт и мобильное приложение для онлайн-продаж, а также собственный колл-центр для продаж по телефону и мобильное приложение для водителей и персонала.

В BlaBlaCar отмечают, что для платформы это решение было принято в рамках общей стратегии развития.

В свою очередь основатель и CEO Octobus Иван Киров добавил, что для автобусных перевозчиков система будет оставаться независимым инструментом для управления инвентарем и бизнес процессами, при этом существующие партнеры BlaBlaCar смогут пользоваться сервисом бесплатно.

Напоминаем:

BlaBlaCar – крупнейшая в мире платформа для автодорожных поездок (сайт и мобильное приложение для iOS и Android), которая объединяет попутчиков, а также официальные автобусные поездки.

По состоянию на апрель 2021 года количество пользователей BlaBlaCar превышает 90 млн человек в 22 странах мира.

Экономическая правда