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BlaBlaCar призупиняє усі автобусні маршрути в Україні

Середа, 18 березня 2020, 13:59
 

Починаючи з 18 березня, українська платформа карпулінгового сервісу BlaBlaCar тимчасово призупинить усі внутрішні і міжнародні автобусні маршрути, у тому числі - на платформі Busfor.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що бронювання автобусних поїздок буде тимчасово недоступним для користувачів до наступного повідомлення. 

При цьому, приватні поїздки на особистих автомобілях, як і раніше, будуть доступними для всіх.

"Ми бачимо, що на тлі сильного падіння активності автобусних перевезень в перші тижні березня автоперевезення виділяються і демонструють деяку стійкість.

Така різниця може бути пояснена перевагою подорожувати на машині, взаємодіючи при цьому з мінімальною кількістю людей, не відвідуючи вокзали і при цьому маючи можливість зателефонувати і поговорити з попутниками перед поїздкою, переконавшись, що всі учасники поїздки почувають себе добре", - заявили у компанії.

Економічна правда

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BlaBlaCar

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