BlaBlaCar создает в Украине инжиниринг-хаб и хочет масштабироваться на Латинскую Америку

Сервис BlaBlaCar запустит в Украине большой инжиниринговый хаб - украинские разработчики будут работать над развитием и масштабированием сервиса.

Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что сейчас в инжиниринговой команде BlaBlaCar в Украине работает около 20 человек - до конца этого года компания планирует увеличить количество технических специалистов до 50.

"В конце 2019 года BlaBlaCar в Украине вышел за рамки поездок с попутчиками и приобрел Busfor, крупнейший агрегатор автобусных поездок в Центральной и Восточной Европе. Это позволило BlaBlaCar получить уникальные технологии дистрибуции, бронирования и продажи автобусных билетов, на которых построен автобусный маркетплейс.

С помощью команды украинских инженеров и, в первую очередь, их экспертизе, которой до этого у компании не было, BlaBlaCar сможет масштабировать продукт на другие страны и регионы, в том числе на страны Латинской Америки", - говорится в сообщении.

"Мы знаем, что в Украине есть специалисты с мировым с большим потенциалом, экспертизой и опытом, которые способны строить глобальные продукты. Их же мы бы хотели видеть частью нашей команды", - заявил генеральный директор BlaBlaCar в Украине Алексей Лазоренко.

Сообщается, что команда будет работать над несколькими задачами:

Создание Global Distribution System (GDS) - системы, которая лежит в основе агрегатора автобусных поездок. GDS позволит автобусным перевозчикам подключиться к BlaBlaCar и опубликовать свои поездки, а пассажирам - бронировать и покупать билеты.

Масштабирование автобусного маркетплейса на другие страны. Сервисом BlaBlaCar пользуется более 100 млн человек в Западной и Восточной Европе, Турции, Индии, Латинской Америке, которые получат разнообразие транспортных решений.

Работать над улучшением продукта, созданием и подключением новых функций, которые максимально удовлетворят потребности перевозчиков и пассажиров, и сделают поиск и покупку автобусных билетов проще, удобнее и надежнее.

На сегодняшний день открыто более 13-ти вакансий сотрудников технических специальностей:

Java-разработчики;

Q & A специалисты;

проектные менеджеры;

продуктовые менеджеры.

Рекрутинговый процесс в BlaBlaCar состоит из нескольких этапов:

техническая квалификация;

практическое задание;

нескольких встреч с будущими коллегами и руководителями.

Большинство позиций доступны для работы в полностью удаленном режиме.