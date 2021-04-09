BlaBlaCar создает в Украине инжиниринг-хаб и хочет масштабироваться на Латинскую Америку
Сервис BlaBlaCar запустит в Украине большой инжиниринговый хаб - украинские разработчики будут работать над развитием и масштабированием сервиса.
Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что сейчас в инжиниринговой команде BlaBlaCar в Украине работает около 20 человек - до конца этого года компания планирует увеличить количество технических специалистов до 50.
"В конце 2019 года BlaBlaCar в Украине вышел за рамки поездок с попутчиками и приобрел Busfor, крупнейший агрегатор автобусных поездок в Центральной и Восточной Европе. Это позволило BlaBlaCar получить уникальные технологии дистрибуции, бронирования и продажи автобусных билетов, на которых построен автобусный маркетплейс.
С помощью команды украинских инженеров и, в первую очередь, их экспертизе, которой до этого у компании не было, BlaBlaCar сможет масштабировать продукт на другие страны и регионы, в том числе на страны Латинской Америки", - говорится в сообщении.
"Мы знаем, что в Украине есть специалисты с мировым с большим потенциалом, экспертизой и опытом, которые способны строить глобальные продукты. Их же мы бы хотели видеть частью нашей команды", - заявил генеральный директор BlaBlaCar в Украине Алексей Лазоренко.
Сообщается, что команда будет работать над несколькими задачами:
- Создание Global Distribution System (GDS) - системы, которая лежит в основе агрегатора автобусных поездок. GDS позволит автобусным перевозчикам подключиться к BlaBlaCar и опубликовать свои поездки, а пассажирам - бронировать и покупать билеты.
- Масштабирование автобусного маркетплейса на другие страны. Сервисом BlaBlaCar пользуется более 100 млн человек в Западной и Восточной Европе, Турции, Индии, Латинской Америке, которые получат разнообразие транспортных решений.
- Работать над улучшением продукта, созданием и подключением новых функций, которые максимально удовлетворят потребности перевозчиков и пассажиров, и сделают поиск и покупку автобусных билетов проще, удобнее и надежнее.
На сегодняшний день открыто более 13-ти вакансий сотрудников технических специальностей:
- Java-разработчики;
- Q & A специалисты;
- проектные менеджеры;
- продуктовые менеджеры.
Рекрутинговый процесс в BlaBlaCar состоит из нескольких этапов:
- техническая квалификация;
- практическое задание;
- нескольких встреч с будущими коллегами и руководителями.
Большинство позиций доступны для работы в полностью удаленном режиме.
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