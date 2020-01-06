Telegram откажется от контроля над своей блокчейн-платформой
Telegram не будет контролировать собственную блокчейн-платформу TON после запуска, а также не получит никаких других прав на управление ею.
Об этом компания сообщила в своем блоге, передают Ведомости.
Криптовалютный кошелек TON Wallet поначалу будет запущен как самостоятельное приложение, не интегрированное в мессенджер Telegram. В будущем компания допускает интеграцию в той мере, в которой позволит закон.
Telegram также не планирует развивать TON, рассчитывая, что этим займутся сторонние разработчики, использующие платформу.
Покупатели Gram не должны ожидать прибыли – Telegram не давала таких обещаний, говорится в сообщении.
Покупка криптовалюты, напротив, является риском и "может сделать вас беднее" из-за волатильности или ужесточения регулирования в отношении криптовалютных бирж.
Gram не инвестиционной продукт, эта криптовалюта должна стать средством обмена между пользователями в экосистеме TON, подчеркивает Telegram.
Telegram по-прежнему планирует запуск блокчейн-платформы и выпуск криптовалюты, указывается в сообщении. Ранее сообщалось, что из-за иска SEC выпуск Gram был перенесен на весну.
При этом предпродажа Gram, которую предлагают некоторые сайты, исключена: криптовалюта будет запущена только после релиза TON, которая сейчас в стадии бета-тестирования, подчеркивает компания.
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