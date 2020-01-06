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Telegram відмовиться від контролю над своєю блокчейн-платформою

Понеділок, 6 січня 2020, 17:16
 

Telegram не контролюватиме власну блокчейн-платформу TON після запуску, а також не отримає ніяких інших прав на управління нею.

Про це компанія повідомила в своєму блозі, передають Ведомости.

Кріптовалютний гаманець TON Wallet спочатку буде запущений як самостійний додаток, не інтегрований в месенджер Telegram.

У майбутньому компанія допускає інтеграцію в тій мірі, в якій дозволить закон.

Telegram також не планує розвивати TON, розраховуючи, що цим займуться сторонні розробники, що використовують платформу.

Покупці Gram не повинні очікувати прибутку - Telegram не давала таких обіцянок, йдеться в повідомленні.

Купівля криптовалюти, навпаки, є ризиком і "може зробити вас біднішими" через волатильність або посилення регулювання щодо кріптовалютних бірж.

Gram не інвестиційний продукт, ця криптовалюта повинна стати засобом обміну між користувачами в екосистемі TON, підкреслює Telegram.

Telegram як і раніше планує запуск блокчейн-платформи і випуск криптовалюти, вказується в повідомленні. Раніше повідомлялося, що через позов SEC випуск Gram був перенесений на весну.

При цьому можливість попереднього продажу Gram, яку пропонують деякі сайти, виключена: криптовалюта буде запущена тільки після релізу TON, яка зараз в стадії бета-тестування, підкреслює компанія.

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