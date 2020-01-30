Премьер: Лицензии на добычу недр будут продавать только через е-аукционы Prozorro

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что продажа лицензий на добычу недр будет происходить исключительно через е-аукционы Prozorro.Продажи.

Об этом он сказал на селекторном совещании с регионами.

Глава правительства поручил главам ОГА совместно с Госгеонадр разместить электронный "Инвестиционный атлас недропользователя" на официальных сайтах - в нем определен перечень объектов, которые могут заинтересовать инвесторов - https://bit.ly/36BdJUp.

Также Гончарук призвал органы местного самоуправления максимально приобщиться к наполнению атласа и обеспечить предоставление конкретных инвестиционных предложений.

"Обогащение коррупционеров за счет природных ископаемых - недопустимая история. Надра Украины "будут работать" исключительно в интересах украинского народа", - подчеркнул он.

Напомним:

Глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах в декабре представил инвестиционный аталас недропользователя и анонсировал проведение первых аукционов по продаже участков в рамках инициативы в марте 2020 года.

Экономическая правда