Премьер: Лицензии на добычу недр будут продавать только через е-аукционы Prozorro
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что продажа лицензий на добычу недр будет происходить исключительно через е-аукционы Prozorro.Продажи.
Об этом он сказал на селекторном совещании с регионами.
Глава правительства поручил главам ОГА совместно с Госгеонадр разместить электронный "Инвестиционный атлас недропользователя" на официальных сайтах - в нем определен перечень объектов, которые могут заинтересовать инвесторов - https://bit.ly/36BdJUp.
Также Гончарук призвал органы местного самоуправления максимально приобщиться к наполнению атласа и обеспечить предоставление конкретных инвестиционных предложений.
"Обогащение коррупционеров за счет природных ископаемых - недопустимая история. Надра Украины "будут работать" исключительно в интересах украинского народа", - подчеркнул он.
Напомним:
Глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах в декабре представил инвестиционный аталас недропользователя и анонсировал проведение первых аукционов по продаже участков в рамках инициативы в марте 2020 года.
Экономическая правда
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