Прем'єр: Ліцензії на видобуток надр продаватимуть лише через е-аукціони Prozorro

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що продаж ліцензій на видобуток надр відбуватиметься виключно через е-аукціони Prozorro.Продажі.

Про це він сказав на селекторній нараді з регіонами.

Голова уряду доручив головам ОДА спільно з Держгеонадр розмістити електронний "Інвестиційний атлас надрокористувача" на офіційних веб-сайтах - у ньому визначено перелік об’єктів, які можуть зацікавити інвесторів - https://bit.ly/36BdJUp.

Також Гончарук закликав органи місцевого самоврядування максимально долучитися до наповнення атласу та забезпечити надання конкретних інвестиційних пропозицій.



"Збагачення корупціонерів за рахунок природних копалин - неприпустима історія. Надра України "працюватимуть" виключно на користь українського народу", - підкреслив він.

Нагадаємо:

Голова Державної служби геології та надр Роман Опімах у грудні презентував інвестиційний аталас надрокористувача та анонсував проведення перших аукціонів з продажу ділянок у рамках ініціативи у березні 2020 року.

Економічна правда