В Европейском центробанке рассказали, какие банкноты евро подделывают чаще всего

Во второй половине 2019 года из оборота изъяли 308 тысяч поддельных банкнот евро - это на 22,7% больше по сравнению с первой половиной 2019-го и на 17,6% больше, чем во второй половине 2018 года.

Об этом заявили в Европейском центробанке, передает "Интерфакс-Украина".

Подчеркивается, что более 70% подделок составляли банкноты 20 и 50 евро. 96,4% подделок обнаружили в странах еврозоны и лишь 0,6% за пределами ЕС.

В ЕЦБ подчеркивают, что вероятность получения поддельных купюр крайне незначительна, поскольку их очень мало на фоне настоящих банкнот. В обращении находится около 24 млрд бумажных купюр общей стоимостью около 1,3 трлн евро.

"ЕС продолжает совершенствовать технологию печатного станка. Вторая серия банкнот - Europa - еще более защищена, чем первая, и это помогает поддерживать доверие населения к валюте", - заверили в ЕЦБ.