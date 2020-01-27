У Європейському центробанку розповіли, які банкноти євро підробляють найчастіше

У другій половині 2019 року з обігу вилучили 308 тисяч підроблених банкнот євро - це на 22,7% більше у порівнянні з першою половиною 2019-го та на 17,6% більше, ніж у другій половині 2018 року.

Про це заявили у Європейському центробанку, передає "Інтерфакс-Україна".

Підкреслюється, що понад 70% підробок становили банкноти 20 та 50 євро. 96,4% підробок виявили у країнах єврозони і лише 0,6% за межами ЄС.

У ЄЦБ наголошують, що ймовірність отримання підроблених купюр украй незначна, оскільки їх дуже мало на тлі справжніх банкнот. В обігу перебуває близько 24 млрд паперових купюр загальною вартістю близько 1,3 трлн євро.

"ЄС продовжує удосконалювати технологію друкарського верстата. Друга серія банкнот - Europa - ще більш захищена, ніж перша, і це допомагає підтримувати довіру населення до валюти", - запевнили в ЄЦБ.