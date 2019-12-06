Из Фонда президента выделили 200 миллионов на ускорение достройки "Охматдета"

Из Фонда президента по поддержке образования, науки и спорта выделили 200 миллионов гривен на достройку лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня (6 декабря - ред.) Верховная Рада поддержала законопроект, который был внесен мной как неотложный, о выделении из Фонда президента 200 млн грн на достройку больницы "Охматдет".

200 млн грн - это та сумма, которая позволит уже сейчас ускорить достройку "Охматдета", и мы сможем закончить строительство уже весной", - отметил Зеленский.

По его словам, в государственном бюджете на 2020 год для "Охматдета" предусмотрено 500 млн грн, которые могут быть использованы для закупки оборудования.

"И уже в следующем году мы сможем запустить новый корпус главной детской больницы страны", - сказал Зеленский.

Напомним:

Первую часть нового корпуса "Охматдета" открыли в апреле этого года.

Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием для приема пациентов со сложными диагнозами. Весь комплекс обновленного "Охматдета" составит более 67 тыс кв. м - несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, пять онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделения.

Экономическая правда