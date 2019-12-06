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Із Фонду президента виділили 200 мільйонів на прискорення добудови "Охматдиту"

П'ятниця, 6 грудня 2019, 18:20

Із Фонду президента з підтримки освіти, науки і спорту виділили 200 мільйонів гривень на добудову лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні (6 грудня - ред.) Верховна Рада підтримала законопроєкт, який був внесений мною як невідкладний, про виділення з Фонду президента 200 млн грн на добудову лікарні "Охматдит".

200 млн грн - це та сума, яка дасть змогу вже зараз прискорити добудову "Охматдиту", і ми зможемо закінчити будівництво вже навесні", - зазначив Зеленський.

За його словами, у державному бюджеті на 2020 рік для "Охматдиту" передбачено 500 млн грн, які можуть бути використані для закупівлі обладнання.

"І вже в наступному році ми зможемо запустити новий корпус головної дитячої лікарні країни", - сказав Зеленський.

Нагадаємо:

Першу частину нового корпусу "Охматдиту" відкрили у квітні цього року.

Комплекс оснащений сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами. Весь комплекс оновленого "Охматдиту" становитиме понад 67 тис кв. м – кілька блоків, у яких розміщуватимуться 10 сучасних хірургічних відділень, п’ять онкологічних і гематологічних відділень та діагностичне відділення. 

Економічна правда

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Охматдит Зеленський будівництво

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