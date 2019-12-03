Укрпочта открывает новый канал доставки посылок из Польши

Укрпочта открывает новый канал доставки посылок по 3-6 дней с момента отправки со склада в Польше в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что Укрпочта вместе с частным почтовым оператором "SMART Forwarding" и польской компанией "InPost" начали тестовые доставки международных почтовых отправлений из Польши.

"Отправка посылки с кроссовками, одеждой и продуктами питания в заводской упаковке через поштомат "InPost" весом 10 кг размером до 19x38x64 см будет стоить примерно 37 злотых или около 230 грн в эквиваленте.

Если стоимость вложений одного получателя в одной почтовой депеше не превышает таможенный лимит в 100 евро, таможенное оформление будет проводиться по упрощенному механизму. Пока работаем в тестовом режиме, делаем еженедельные доставки налаживаем все процессы, чтобы сервис был максимально удобным для потребителей. Планируем вскоре увеличить частоту отправлений из Польши до 2-3 в неделю", - сказал первый заместитель генерального директора Укрпочты Александр Перцовский.

Доставляются товары весом до 30 кг без ограничения стоимости отправления. Но международные почтовые отправления, стоимость которых превышает таможенный лимит в 100 евро, будут подлежать дополнительному налогообложению.

В то же время, национальный почтовый оператор Польши, как специальное решение доставки в Украину, пересылает посылки весом только до 20 кг и стоимость отправления не должна превышать 400 злотых или в эквиваленте 94 евро.

Клиенты на сайте Smart Post Global смогут выбрать способ отправки из Польши и доставки в Украину, заполнить таможенную декларацию, формы об отправителе и получателе, и оплатить заказ онлайн.

Путь отправления из Польши в Украину можно отследить по трек-номеру на сайте Укрпочты.

В компании заявили, что в ближайшее время планируют запуск подобных каналов международной доставки посылок в Украину из Италии, Великобритании, Германии.

Экономическая правда