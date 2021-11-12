Укрпошта покупает банк за 260 миллионов – СМИ

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"Укрпошта" достигла договоренности о покупке банка "Альпари банк" за 260 млн грн.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на источники в Кабмине и Укрпочте.

Издание отмечает, что Кабинет министров и Министерство инфраструктуры, владелец Укрпошты, согласовали соглашение.

Теперь согласие на покупку должен дать Национальный банк, в настоящее время Укрпочта готовит пакет документов.

"Альпари банк" владеет минимальным из разрешенного уставным капиталом в 200 млн грн. За ІІІ кварталы 2021 года банк имел 44,6 млн грн обязательств, 1,3 млн налогового долга и 8,3 млн грн убытков. Альпари – один из самых убыточных в Украине за ІІІ кварталы. Банк имеет только одно отделение.

Главой наблюдательного совета банка является третий президент Украины Виктор Ющенко. Также среди членов наблюдательного совета – бывший министр финансов Сергей Терехин. Руководитель самого банка – Игорь Францкевич, экспредседатель Райффайзенбанка и Индекс-Банка.

Официальный владелец банка с февраля 2016 года – гражданин ОАЭ и Украины Бахтари Хедаятоллах.

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Напоминаем:

Ранее сообщалось, что на покупку только шесть претендентов: "Альпари банк", банк "Портал", "Банк траст-капитал", "Окси банк", "Европейский промышленный банк" и "Банк фамильный".

Акционерное общество "Укрпочта" объявило тендер на аналитико-консультационные работы по дальнейшей покупке коммерческого банка.

Разговоры о покупке Укрпочтой банка ведутся еще с 2017 года после того, как НБУ не поддержал возможность получения компанией права предоставлять банковские услуги.