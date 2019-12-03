Укрпошта відкриває новий канал доставки посилок із Польщі
Укрпошта відкриває новий канал доставки посилок за 3-6 днів з часу відправки зі складу у Польщі в Україну.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що Укрпошта разом із приватним поштовим оператором "SMART Forwarding" і польською компанією "InPost" почали тестові доставки міжнародних поштових відправлень із Польщі.
"Відправка посилки із кросівками, одягом та продуктами харчування у заводський упаковці через поштомат "InPost" вагою 10 кг розміром до 19x38x64 см коштуватиме приблизно 37 злотих чи близько 230 грн в еквіваленті.
Якщо вартість вкладень одного отримувача в одній поштовій депеші не перевищуватиме митний ліміт у 100 євро, митне оформлення проводитиметься за спрощеним механізмом. Поки працюємо в тестовому режимі, робимо щотижневі доставки, налагоджуємо всі процеси, аби сервіс був максимально зручним для споживачів. Плануємо незабаром збільшити частоту відправлень із Польщі до 2-3 на тиждень", - сказав перший заступник генерального директора Укрпошти Олександр Перцовський.
Доставляються товари вагою до 30 кг без обмеження вартості відправлення. Але міжнародні поштові відправлення, вартість яких перевищує митний ліміт у 100 євро, будуть підлягати додатковому оподаткуванню.
Водночас, національний поштовий оператор Польщі, як спеціальне рішення доставки в Україну, пересилає посилки вагою тільки до 20 кг і вартість відправлення не має перевищувати 400 злотих чи у еквіваленті 94 євро.
Клієнти на сайті Smart Post Global зможуть обрати спосіб відправки з Польщі та доставки в Україні, заповнити митну декларацію, форми про відправника та одержувача, та оплатити замовлення онлайн.
Шлях відправлення із Польші в Україну можна відстежити за трек-номером на сайті Укрпошти.
У компанії заявили, що найближчим часом планують запуск подібних каналів міжнародної доставки посилок в Україну із Італії, Великої Британії, Німеччини.
Економічна правда
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