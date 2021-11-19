За 49 млн долларов: Укрпочта заключила соглашение о строительстве сортировочного комплекса в Днепре

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Укрпочта заключила соглашение с компанией "Гранд Импекс" о строительстве автоматизированного сортировочного комплекса в Днепре – завершение всех работ по возведению сортировочного центра запланировано до конца 1 полугодия 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Подписание соглашения состоялось 19 ноября в рамках Днепровского экономического форума.

Соглашение о начале строительства автоматизированного логистически-сортировочного комплекса в Днепре подписали гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский и заместитель директора компании "Гранд Импекс" Максим Онуфриенко при участии министра инфраструктуры Александра Кубракова, председателя комитета по транспорту и инфраструктуре Верховной Рады Юрия Киселя, главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"Новый автоматизированный сортировочный комплекс будет расположен на окраине областного центра (ул. Кротова, 24), недалеко от аэропорта Днепра. Общая площадь земельного участка, на котором он будет построен, составляет 8,47 га", - добавляют в компании.

"Длительное время важные государственные компании, типа Укрпочты или Укрзализныци, ассоциировались с неэффективным управлением и убыточным планированием. Однако сейчас ситуация меняется. Мы видим, что главный почтовый оператор страны привлекает средства международных инвесторов в развитие логистической инфраструктуры.

Речь идет о 7 автоматизированных сортировочных хабах в опорных регионах, в том числе и Днепре. Это позволит Укрпочте не только качественно выполнять свою социальную функцию, но и на уровне услуг конкурировать с частным сектором", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В Укрпочте добавляют, что полностью автоматизированный Днепровский сортировочный комплекс станет основным центром обработки и сортировки почтовых отправлений для Центральной Украины.

По предварительным подсчетам, минимальное время и объем обработки посылок возрастет до 35 тыс. единиц в час, а письменной корреспонденции - до 15 тыс. писем в час, что позволит значительно сократить сроки доставки и повысить качество услуг.

"Днепровский сортировочный комплекс будет мощным хабом для Центральной Украины. Ведь область граничит с 7 другими регионами, а в самом городе расположены головные офисы крупных компаний, в частности ритейлеров, для которых быстрая и качественная доставка к конечному потребителю решающая.

Этот комплекс – часть крупного проекта новой логистической сети Укрпочты. Мы уже заключили соглашения по строительству подобных хабов в Киеве и Львове, на очереди другие регионы. В комплексе это позволит Укрпочте выйти на более высокий уровень качества доставки благодаря полной автоматизации процессов", - сказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

На 24 тыс м2 предусмотрены зоны по приемке, обработке, сортировке прессы, писем, отправлениям, отдельно курьерской доставки. Планируется, что сортировочный центр будет работать в режиме 24/7 – благодаря этому можно будет сократить время обработки до 3-5 часов.

Отбор подрядчика на строительство сортировочного центра производился через систему электронных закупок РroZorro. По условиям тендера, строительство сортировочного центра обойдется в 49 млн долл. с НДС.

Укрпочта и победитель торгов заключают договор аренды на срок 8 лет с возможностью купли-продажи в течение срока аренды.

Бенефициарами ООО "Гранд Импекс" являются Анна Ермолаева и Нина Орленко.

Напомним:

"Укрпочта" и ООО "Тетра-инвест" подписали контракт по созданию первого логистически-сортировочного центра нового образца под Киевом - в ближайшее время подрядчик сможет приступить к процессу строительства.

"Укрпочта" подписала соглашение о строительстве автоматизированного логистически-сортировочного центра во Львовской области.

Экономическая правда