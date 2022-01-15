В насовет Укрпочты ищут независимых членов

Объявлен конкурсный отбор на пять должностей независимых членов наблюдательного совета акционерного общества "Укрпочта".

Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

Член наблюдательного совета должен обладать профессиональной компетенцией (экспертизой), по крайней мере, в одной из следующих сфер деятельности:

Стратегический менеджмент

Инвестиционный менеджмент и IPO

Оценка и Управление Рисками

Цифровые технологии

Управление финансами (денежными потоками)

Корпоративное управление

Управление Бизнес-процессами

Право (Правовое Обеспечение)

Стратегическое управление человеческими ресурсами

Аудит (Внутренний Аудит)

Документы представляются до 09:00 (по киевскому времени) 14.02.2022 года.

Напоминаем:

Предыдущий наблюдательный совет Кабинет Министров согласовал 10 октября 2018 года.