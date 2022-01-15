В насовет Укрпочты ищут независимых членов
Суббота, 15 января 2022, 16:21
Объявлен конкурсный отбор на пять должностей независимых членов наблюдательного совета акционерного общества "Укрпочта".
Об этом сообщается на сайте Минэкономики.
Член наблюдательного совета должен обладать профессиональной компетенцией (экспертизой), по крайней мере, в одной из следующих сфер деятельности:
- Стратегический менеджмент
- Инвестиционный менеджмент и IPO
- Оценка и Управление Рисками
- Цифровые технологии
- Управление финансами (денежными потоками)
- Корпоративное управление
- Управление Бизнес-процессами
- Право (Правовое Обеспечение)
- Стратегическое управление человеческими ресурсами
- Аудит (Внутренний Аудит)
Документы представляются до 09:00 (по киевскому времени) 14.02.2022 года.
Напоминаем:
Предыдущий наблюдательный совет Кабинет Министров согласовал 10 октября 2018 года.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua