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В насовет Укрпочты ищут независимых членов

Суббота, 15 января 2022, 16:21

Объявлен конкурсный отбор на пять должностей независимых членов наблюдательного совета акционерного общества "Укрпочта".

Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

Член наблюдательного совета должен обладать профессиональной компетенцией (экспертизой), по крайней мере, в одной из следующих сфер деятельности:

  • Стратегический менеджмент
  • Инвестиционный менеджмент и IPO
  • Оценка и Управление Рисками
  • Цифровые технологии
  • Управление финансами (денежными потоками)
  • Корпоративное управление
  • Управление Бизнес-процессами
  • Право (Правовое Обеспечение)
  • Стратегическое управление человеческими ресурсами
  • Аудит (Внутренний Аудит)

Документы представляются до 09:00 (по киевскому времени) 14.02.2022 года.

Напоминаем:

Предыдущий наблюдательный совет Кабинет Министров согласовал 10 октября 2018 года.

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