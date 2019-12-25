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МИУ хочет увеличить долю лоукостов до 45% в 2020 году

Среда, 25 декабря 2019, 11:44
 

Министерство инфраструктуры ставит цель увеличить присутствие лоукостов в Украине до 45% в следующем году, и до 63% в дальнейшем будущем.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба МИУ.

"Важной задачей является увеличить долю лоукостов на авиационном рынке Украины в 2020 году до 45%, а в дальнейшем - до 63%.

Оптимизация налогообложения для украинских перевозчиков позволит снизить стоимость билетов на внутренние рейсы", - заявил министр инфраструктуры.

Также он отметил, что за январь-ноябрь 2019 пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 18,7% и составили более 22,5 млн пассажиров, в том числе в международном сообщении - на 20% и составили 20,4 млн пассажиров.

"Мы сделаем все возможное, чтобы полет в самолете стал для украинцев таким же привычным явлением в жизни как и путешествие автобусом или поездом", - подчеркнул Криклий.

Напомним:

12 декабря парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом проект закона №2425, который отменяет НДС на внутренние авиаперевозки с целью развития авиаотрасли.

Экономическая правда

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авиаперевозки Мининфраструктуры

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