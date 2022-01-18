Самолеты не могли сесть в "Жулянах", их отправляли во Львов
Вторник, 18 января 2022, 19:49
Из-за непогоды в столице, львовский аэропорт стал запасным для киевского аэропорта "Жуляны".
Источник: Международный аэропорт "Львов"
Детали: Отмечается, что в Жулянах не смогли приземлиться и полетели во Львов уже 5 самолетов – из Вроцлава, Варшавы, Пардубицы, Вильнюса и Рима.
Все прибывшие во Львов пассажиры отправились в Киев на автобусах.
Upd. Около 18:00 в аэропорту "Киев" агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что самолеты отправляли из-за непогоды. К настоящему времени ситуация стабилизировалась.
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