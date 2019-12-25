МІУ хоче збільшити частку лоукостів до 45% у 2020 році

Міністерство інфраструктури має на меті збільшити присутність лоукостів в Україні до 45% у наступному році, і до 63% у подальшому майбутньому.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє прес-служба МІУ.

"Важливим завданням є збільшити частку лоукостів на авіаційному ринку України у 2020 році до 45%, а у подальшому – до 63%.

Оптимізація оподаткування для українських перевізників дозволить знизити вартість квитків на внутрішні рейси", - заявив міністр інфраструктури.

Також він відмітив, що за січень-листопад 2019 року пасажиропотоки через аеропорти України збільшились на 18,7% та становили понад 22,5 млн пасажирів, у тому числі у міжнародному сполученні – на 20% та становили 20,4 млн пасажирів

"Ми зробимо все можливе, щоб політ у літаку став для українців таким самим звичним явищем у житті як і подорож автобусом чи залізницею", – наголосив Криклій.

Нагадуємо:

12 грудня парламентський комітет з питань транспорту та інфраструктури рекомендував Верховній Раді прийняти за основу та в цілому проєкт закону №2425, який скасовує ПДВ на внутрішні авіаперевезення з метою розвитку авіагалузі.