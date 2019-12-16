Основатель космо-стартапа Firefly рассказал, почему в Украине не нужно строить космодром

Первые ступени ракет, которые будут взлетать с возможного украинского космодрома будут падать на территории РФ и Турции.

Об этом рассказал основатель украинского-американского космического стартапа Firefly Максим Поляков в интервью ЭП.

В 2019 году гендиректор "Южмаша" Сергей Войт высказался за создание плавучего космодрома с херсонским ГП "Паллада". Следом за ним основатель малоизвестной украинской компании Space Logistics Ukraine Дмитрий Легеза заявил о намерении построить космодром на суше в Херсонской области.

Собственными космодромами обладают лишь несколько стран: США, РФ, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, КНДР, Иран, Новая Зеландия, Израиль.

Однако Максим Поляков считает, что Украине космодром "не светит".

"Израиль запускает ракеты против движения Земли, потому что там ничего нет, кроме Кипра, а у нас (в случае создания космодрома в Херсонской области. — ЭП) первая ступень будет падать либо на Россию, либо на Турцию.

В Европе нет космодрома по тем же причинам. Космодром будет в северной части Шотландии (на полуострове Амхойн. — ЭП), в Швеции (ракетный полигон Эсрейндж в шведском Заполярье. — ЭП). У шведов есть маленькая площадка, они ее расширяют, потому что могут пролететь через полярный круг. Все остальное запускает Франция с острова Куру. Где Куру, а где Европа.

Когда-то может быть самолетный старт. Его разрабатывают несколько компаний, самая известная — Virgin Galactic. Самолет взлетел, ракету бросил.

С Украины самолет взлетел, а над чем ее бросать? Ее же все равно надо бросать над Черным морем, но его не хватит, чтобы первая ступень пошла вверх. И падать она будет на Россию", — объясняет предприниматель.

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Экономическая правда