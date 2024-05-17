Прокуратура начала расследование относительно прорывов трубопровода возле "Оушен Плазы"
Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование по факту возможной растраты бюджетных средств во время капитальных ремонтов магистральных трубопроводов возле "Оушен Плазы".
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту возможной растраты бюджетных средств во время капитальных ремонтов магистральных трубопроводов в г. Киеве (ч. 4 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что начиная с 2019 года по настоящее время должностные лица КП "Киевтеплоэнерго" неоднократно осуществляли капитальный ремонт, замену магистрального трубопровода и проводили гидравлические испытания по улице Антоновича в г. Киеве, что в дальнейшем приводило к регулярным прорывам и авариям (в 2019, 2020, 2021, 2024 годах).
Согласно материалам следствия, КП "Киевтеплоэнерго" с 2019 года реализует Программу модернизации тепловых сетей города Киева, на которую также выделил средства Европейский банк реконструкции и развития. Так, за время реализации этой Программы была проведена полная реконструкция более 300 км теплосетей в городе Киеве.
В то же время 14 и 15 мая 2024 года дважды происходил прорыв вышеуказанного магистрального трубопровода, отмечают правоохранители.
Напомним:
14 мая на улице Антоновича, 176 в Голосеевском районе Киева прорвало магистральный водопровод – вода залила дорогу вблизи метро "Лыбидская" и торгового центра Ocean Plаza, движение транспорта перекрыли.
Как известно, аварии на теплосети или водопроводе в этом месте происходят не впервые. Огромная яма на улице Антоновича вблизи Ocean Plаza была в мае 2021 года.
13 января 2020 года на Антоновича, 176 в Киеве прорвало теплотрассу. Затопило первый этаж Ocean Plaza. Горячая вода подмыла асфальт, на дороге образовалась дыра, в которую задними колесами попало маршрутное такси. Тогда пострадало 10 человек, семеро попали в больницу.