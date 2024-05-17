"Нафтогаз" с начала года запустил 7 высокопроизводительных газовых скважин

В прошлом году "Нафтогаз" запустил 86 новых скважин, а уже в этом году было запущено еще 7 газовых скважин.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Он напомнил, что задача на 2024 год для "Нафтогаза" - выйти на добычу в размере около 15 миллиардов кубов газа.

Напомним:

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АО "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию две высокодебитные скважины на одном из самых глубоких месторождений Украины, которые дают 390 тысяч кубометров газа в сутки: 270 и 120 тысяч кубометров соответственно.

В прошлом году большинство предприятий группы "Нафтогаз" улучшили свои финансовые результаты минимум на 40%.

"Нафтогаз Украины" при подготовке к отопительному сезону планирует накопить по крайней мере 13 млрд кубометров газа украинской добычи.

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