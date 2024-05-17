Суд арестовал счета 2-х онлайн-казино из пятерки крупнейших в Украине  

Печерский районный суд 13 мая наложил арест на счета онлайн-казино Pin-Up (ООО "Укр Гейм Технолоджи") и Vbet (ООО "Вбет Украина") в рамках уголовного производства Государственного бюро расследований.

Об этом говорится в постановлениях суда, пишет LIGA.net.

Pin-Up и Vbet входят в первую пятерку крупнейших игорных компаний в Украине, занимая соответственно третье и пятое места за 2023 год.

В решениях суда сказано, что компании подозреваются в причастности к механизму по предоставлению услуг по отмыванию преступных доходов через покупку криптовалюты и обхода санкций против России.

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"В рамках уголовного производства установлено, что ООО "Укр Гейм Технолоджи" и ООО "Вбет Украина" [... ] осуществляют незаконную деятельность, связанную с легализацией имущества, полученного преступным путем, уклонением от уплаты обязательных сборов и платежей в государственный бюджет Украины в условиях войны и дефицита их поступлений в особо крупных размерах с их дальнейшим обналичиванием через использование подконтрольных финансовых инструментов (платежных систем, финансовых компаний, p2p-переводов путем использования т. н. "дропов", виртуальных активов)", - говорится в решениях суда.

ГБР установило, что Pin-Up с 19 января 2022 года до 26 февраля 2024 года перечислила более 170 млн грн лицензионных платежей за программное обеспечение компании Guruflow Team LTD, которую контролируют граждане России.

Что касается Вбет Украина, в период с октября 2023 года по февраль 2024 года компания перечислила почти 438 млн грн лицензионных платежей за программное обеспечение и роялти компаниям Soft Construct Limited и Soft Construct Limited (Malta), которые находятся в партнерских отношениях с подсанкционными российскими букмекерскими конторами Фонбет и Betcity.

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Общая сумма финансовых операций, которые прошли по счетам компаний из групп Pin-Up и Vbet за период с 31 декабря 2022 года по 10 апреля 2024 года, составляет более 714 млрд грн, сказано в решении суда.

11 апреля деньги на банковских счетах этих компаний признали вещественным доказательством, а через месяц их арестовали. По счетам запрещены любые финансовые операции.

Речь идет о таких компаниях:

ООО "Укр Гейм Технолоджи"

ООО "Турбо.ЮА"

ООО "Виктория-Софт"

ООО "Вбет Украина"

ООО "ТранитаДевелопмент"

ООО "Укр Гейм Консалтинг Групп"

ООО "Софт Констракт Украина"

ООО "Грандис Проперти Лимитед"

ООО с иностранными инвестициями "Королевская компания развития"

ООО "Фаст Кредит"

Постановление следственного судьи подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в апелляционном суде.

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