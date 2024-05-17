Британская Arup потеряла $25 млн в одной из крупнейших в истории афер с использованием ИИ - FT

Британская инжиниринговая группа Arup потеряла около 25 млн долл после того, как мошенники использовали цифровую версию топ-менеджера для заказа финансовых переводов во время видеоконференции.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Этот инцидент является одной из крупнейших в истории афер с использованием deepfake технологии на основе ИИ.

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Злоумышленники в начале февраля 2024 года сфабриковали изображение финансового директора компании и других участников звонка, используя общедоступные видеозаписи, и убедили жертву осуществить в общей сложности 15 переводов на пять гонконгских банковских счетов.

Financial Times подтвердила, что это была компания Arup, в которой работает около 18 000 человек по всему миру, а ее годовой доход составляет более 2 млрд фунтов стерлингов.

"Мы можем подтвердить, что были использованы фальшивые голоса и изображения", - заявили в компании, отказавшись предоставить детали, поскольку инцидент все еще расследуется.

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"Наша финансовая стабильность и бизнес-операции не пострадали, и ни одна из наших внутренних систем не была скомпрометирована", - добавили они.

Глава Arup в Восточной Азии Энди Ли ушел в отставку через несколько недель после аферы, проработав на этой должности всего год.

Полиция Гонконга заявила, что расследование дела продолжается, но пока никаких арестов не произошло.

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Экономическая правда