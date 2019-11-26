Продажа земли иностранцам: позиция ЕС

Евросоюз не требует от Украины открыть рынок земли для иностранных инвесторов, ведь в самом Евросоюзе нет единых правил покупки земли иностранцами.

Об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью "Европейской правде".

"У ЕС нет позиции по этому поводу по той причине, что в самом Евросоюзе нет единых правил покупки земли иностранцами. Именно поэтому и в Соглашении об ассоциации нет положения о земельной реформе", - сказал он.

Маасикас добавляет: "Поверьте: все дипломаты, работающие в вашей стране, знают, насколько это чувствительный вопрос. Я прекрасно понимаю опасения ваших фермеров, иностранные инвесторы могут взять кредит под гораздо меньшие проценты".

По его словам, власти Украины должны ввести "предохранители", в частности схемы поддержки мелкого сельхозбизнеса, программы кредитования, чтобы крестьяне имели реальную возможность купить землю.

"Конечно же, зарубежным инвесторам - в том числе тем, кто уже обрабатывает землю в Украине, - хотелось бы иметь такую ​​возможность, но повторюсь: мы не слепые и не глухие, мы понимаем, какие вопросы это вызывает. И со стороны ЕС такого требования нет, мы этого не регулируем", - добавил посол.

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Европейская правда