Стали известны детали запуска проката электросамокатов Bolt

Компания Bolt 21 ноября запустила в Киеве услугу проката электросамокатов, до весны 2020 года будет работать в тестовом режиме в инновационном парке UNIT.City.

В компании говорят, что электросамокаты - это экологически альтернативный вид транспорта, который позволяет избежать пробок во время перемещения. Каждая четвертая поездка Bolt в мире составляет менее 3 км, поэтому для таких поездок может подойти электросамокат.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо найти самокат, разблокировать его с помощью QR-кода в приложении Bolt, доехать до места назначения и оставить транспортное средство в любом удобном и безопасном месте. Услугой могут воспользоваться только лица, достигшие 18 лет (при регистрации пользователь указывает дату рождения).

В парке электросамокатов Bolt - самокаты Segway NineBot ES4 с запасом хода до 45 км.

В стоимость аренды электрического самоката входит цена за разблокировку и цена за минуту использования. Предварительно стоимость разблокировки составит 1 евро и 1-2 грн за 1 минуту поездки.

Точную стоимость услуги Bolt обнародует весной 2020 года, когда сервис начнет полноценно работать. В случае, когда ездить планируют много и поминутная оплата невыгодна для клиента, Bolt установил цену за аренду самоката на весь день.

Места, где можно будет взять самокат напрокат, будут располагаться в центре города, как правило возле транспортных узлов и наиболее посещаемых мест.

Посмотреть, где находится ближайшая локация самокатов, можно в том же приложении, что и для заказа автомобиля. Вечером работники Bolt будут собирать самокаты по городу и ставить на зарядку, чтобы уже утром их можно было найти на привычных локациях.

Для безопасной поездки на самокате рекомендуется надевать шлем и использовать велосипедные дорожки.

Напомним, ЭП уже писала, что компания Bolt открывает в Киеве сервис проката электросамокатов, первую локацию откроют 21 ноября в Unit.City.