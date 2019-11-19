Bolt запускает в Киеве сервис аренды электросамокатов
Компания Bolt открывает в Киеве сервис проката электросамокатов, первую локацию откроют 21 ноября в Unit.City.
Об этом сообщил представитель компании, передает liga.net.
В Bolt планируют расширить сервис и на другие районы Киева.
На сайте указывается, что компания предлагает для частных предпринимателей онлайн-платформу для управления собственным парком e-самокатов.
"Предприниматель получает доступ к новейшим моделям самокатов по оптовым ценам, которые оснащены специально разработанным IoT ПО для проката. Забрендировать их можно по своему усмотрению. Пока не известно, будет ли у нас работать такая программа", - говорится в сообщении.
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