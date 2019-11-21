Стали відомі деталі запуску прокату електросамокатів Bolt

Компанія Bolt 21 листопада запустила у Києві послугу прокату електросамокатів, до весни 2020 року буде працювати в тестовому режимі в інноваційному парку UNIT.City.

У компанії кажуть, що електросамокати — це екологічно альтернативний вид транспорту, який дозволяє уникнути заторів під час переміщення. Кожна четверта поїздка Bolt у світі становить менше 3 км, тому для таких поїздок може підійти електросамокат.

Для того, щоб скористатися послугою, необхідно знайти самокат, розблокувати його за допомогою QR-коду в додатку Bolt, доїхати до місця призначення та залишити транспортний засіб у будь-якому зручному й безпечному місці. Послугою можуть скористатися лише особи, які досягли 18 років (при реєстрації користувач вказує дату народження).

У парку електросамокатів Bolt — самокати Segway NineBot ES4 з запасом ходу до 45 км.

У вартість оренди електричного самоката входить ціна за розблокування й ціна за хвилину використання. Попередньо вартість розблокування складе 1 евро і 1-2 грн за 1 хвилину поїздки.

Точну вартість послуги Bolt оприлюднить на весні 2020 року, коли сервіс почне повноцінно працювати. У разі, коли їздити планується багато і щохвилинна оплата є невигідною для клієнта, Bolt встановив ціну за оренду самоката на весь день.

Місця, де можна буде взяти самокат напрокат, розташовуватимуться в центрі міста, як правило поблизу транспортних вузлів і найбільш відвідуваних місць.

Подивитися, де знаходиться найближча локація самокатів, можна в тому ж додатку, що і для замовлення автомобіля. Ввечері працівники Bolt будуть збирати самокати по місту і ставити на зарядку, щоб вже зранку їх можна було знайти на звичних локаціях.

Для безпечної поїздки на самокаті рекомендується надягати шолом та використовувати велосипедні доріжки.

Нагадаємо, ЕП уже писала, що компанія Bolt відкриває в Києві сервіс прокату електросамокатів.