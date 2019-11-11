Швейцарская компания перемещает завод из Польши в Украину

В 2020 году швейцарская компания Calyx Capital Advisers переместит завод по производству панелей управления бытовой техникой из Польши в Ивано-Франковск.

Об этом сообщает UBN.

Компания Calyx Capital Advisers удваивает свои производственные мощности в Украине до четырех. В следующем году она переместит завод по производству панелей управления бытовой техникой из Польши в Ивано-Франковск, где будет работать до 1000 рабочих.

Также в следующем году Calyx начинает работу в новом промышленном парке Белой Церкви над постройкой завода по производству автозапчастей, в результате чего 450 рабочих мест из Германии переместятся в Украину.

В более долгосрочной перспективе компания планирует освоить более 25 000 квадратных метров Запорожского автомобильного завода, чтобы создать ориентированный на ЕС "бизнес-кампус" по запчастям и обслуживанию, в котором будут работать 5000 человек.

Тобиас Хундертмарк, управляющий партнер Calyx, сказал UBN на Киевском международном экономическом форуме: "Украина может стать крупным производственным центром будущего. Польша — вы не можете найти людей. Венгрия слишком дорогая. Из больших стран есть только Румыния и Украина".

Напомним, компания ИКЕA пока не будет открывать свой завод по обработке древесины на Львовщине.