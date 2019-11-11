Швейцарська компанія переміщує завод з Польщі в Україну

У 2020 році швейцарська Calyx Capital Advisers компанія перемістить завод з виробництва панелей управління побутовою технікою з Польщі в Івано-Франківськ.

Про це повідомляє UBN.

Компанія Calyx Capital Advisers подвоює свої виробничі потужності в Україні до чотирьох. У наступному році вона перемістить завод з виробництва панелей управління побутовою технікою з Польщі в Івано-Франківськ, де буде працювати до 1000 робітників.

Також в наступному році Calyx починає роботу в новому промисловому парку міста Біла Церква над будівництвом заводу з виробництва автозапчастин, в результаті чого 450 робочих місць з Німеччини перемістяться в Україну.

У більш довгостроковій перспективі компанія планує освоїти понад 25 000 квадратних метрів Запорізького автомобільного заводу, щоб створити орієнтований на ЄС "бізнес-кампус" запчастин і обслуговування, в якому будуть працювати 5000 осіб.

Тобіас Хундертмарк, керуючий партнер Calyx, сказав UBN на Київському міжнародному економічному форумі: "Україна може стати великим виробничим центром майбутнього. Польща - ви не можете знайти людей. Угорщина надто дорога. З великих країн є тільки Румунія і Україна".

Нагадаємо, компанія ІКЕA поки не відкриватиме свій завод з обробки деревини на Львівщині.