Кабмин планирует потратить более 3,4 миллиардов на статистические наблюдения
Из них 3,431 миллиона гривен планируют потратить на общенациональную перепись населения, а остальные 10,6 миллионов - на другие наблюдения.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Также отмечается, что в 2020 году продолжится регулярное обследование условий жизни домохозяйств.
В Минфине подчеркивают, что анализ условий жизни дает объективную информацию о структуре доходов и расходов украинцев, и планируют открыть обезличенные микроданные для всех желающих исследователей.
Напомним:
Последняя перепись населения была в 2001 году, тогда как ООН советует проводить его каждые десять лет.
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Экономическая правда
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