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Кабмин планирует потратить более 3,4 миллиардов на статистические наблюдения

Вторник, 8 октября 2019, 15:53

Из них 3,431 миллиона гривен планируют потратить на общенациональную перепись населения, а остальные 10,6 миллионов - на другие наблюдения.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Также отмечается, что в 2020 году продолжится регулярное обследование условий жизни домохозяйств.

В Минфине подчеркивают, что анализ условий жизни дает объективную информацию о структуре доходов и расходов украинцев, и планируют открыть обезличенные микроданные для всех желающих исследователей.

Напомним:

Последняя перепись населения была в 2001 году, тогда как ООН советует проводить его каждые десять лет.

Почему перепись населения важна, читайте здесь: Как вернуть трудовых мигрантов домой и нужно ли это делать сейчас

Экономическая правда

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статистика Кабмин

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