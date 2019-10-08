Кабмін планує витратити більше 3,4 мільярдів на статистичні спостереження
З них 3,431 мільйонів гривень планують витратити на загальнонаціональний перепис населення, а решту 10,6 мільйонів - на інші спостереження.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Також зазначається, що у 2020 році продовжиться регулярне обстеження умов життя домогосподарств.
У Мінфіні наголошують, що аналіз умов життя дає об’єктивну інформацію про структуру доходів та витрат українців, та планують відкрити знеособлені мікродані для всіх бажаючих дослідників.
Нагадаємо:
Останній перепис населення був у 2001 році, тоді як ООН радить проводити його кожні десять років.
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Економічна правда
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