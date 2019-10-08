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Кабмін планує витратити більше 3,4 мільярдів на статистичні спостереження

Вівторок, 8 жовтня 2019, 15:53

З них 3,431 мільйонів гривень планують витратити на загальнонаціональний перепис населення, а решту 10,6 мільйонів - на інші спостереження.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Також зазначається, що  у 2020 році продовжиться регулярне обстеження умов життя домогосподарств.

У Мінфіні наголошують, що аналіз умов життя дає об’єктивну інформацію про структуру доходів та витрат українців, та планують відкрити знеособлені мікродані для всіх бажаючих дослідників.

Нагадаємо:

Останній перепис населення був у 2001 році, тоді як ООН радить проводити його кожні десять років.

Чому перепис населення важливий, читайте тут: Повернути трудових мігрантів додому: чи потрібно це робити зараз

Економічна правда

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статистика Кабмін

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