Кабмін планує витратити більше 3,4 мільярдів на статистичні спостереження

З них 3,431 мільйонів гривень планують витратити на загальнонаціональний перепис населення, а решту 10,6 мільйонів - на інші спостереження.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Також зазначається, що у 2020 році продовжиться регулярне обстеження умов життя домогосподарств.



У Мінфіні наголошують, що аналіз умов життя дає об’єктивну інформацію про структуру доходів та витрат українців, та планують відкрити знеособлені мікродані для всіх бажаючих дослідників.

Нагадаємо:



Останній перепис населення був у 2001 році, тоді як ООН радить проводити його кожні десять років.

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Економічна правда