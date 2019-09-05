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Украинцы тратят на еду почти половину доходов - Госстат

Четверг, 5 сентября 2019, 14:43

Источник: исследование Государственной службы статистики в первом квартале 2019

Украинцы тратят на питание почти половину своих доходов, а 14,1% заработка – идет на оплату услуг.

Детали: Еще 31,1% расходов украинских семей приходится на непродовольственные товары. 

 

В среднем потребительские денежные расходы украинцев составляют 8 тысяч 36 гривен в месяц.

Из них на продукты питания и безалкогольные напитки украинцы тратят почти 3,6 тысячи гривен, еще около 180 гривен идет на алкоголь и табачные изделия, около полутысячи гривен – на одежду и обувь. 

 

Расходы украинцев на комуслуги составляют в среднем около 1,9 тысячи гривень, на здравоохранение чуть более 400 гривень, а на транспорт – 362 гривны.

На отдых украинцы в среднем тратят 140 гривень.

 

Опрос проводился в I квартале 2019 среди 8446 семей (без учета жителей временно оккупированного Крыма и Донбасса).

Украинская правда

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статистика Госстат расходы деньги

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